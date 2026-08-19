Maintenant que le président Donald Trump a annoncé un sursis de 72 heures sur le déploiement de ses tarifs de 50% sur les produits canadiens, quelle tournure prendront les négociations? L'analyste politique Dimitri Soudas se montre prudent.

Le sujet du pipeline Keystone XL, qui permettrait d'augmenter le volume de vente de pétrole canadien vers les États-Unis, demeure au centre des négociations.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas aborder le sujet, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.