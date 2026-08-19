Négociations avec Trump et les Américains

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir un sursis de trois jours avant de mettre sa menace de nouveaux tarifs à exécution afin de poursuivre les discussions, notamment autour de la relance du pipeline Keystone.

Tout porte à croire qu'il y aurait une entente de principe, mais est-ce réellement positif pour le Québec et le Canada?

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Mathieu Boivin, mercredi, à Lagacé le matin.