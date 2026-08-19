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Négociations avec Trump et les Américains

Un sursis, mais à quel prix? «Ça regarde mal»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 août 2026 07:16

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Un sursis, mais à quel prix? «Ça regarde mal»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir un sursis de trois jours avant de mettre sa menace de nouveaux tarifs à exécution afin de poursuivre les discussions, notamment autour de la relance du pipeline Keystone.

Tout porte à croire qu'il y aurait une entente de principe, mais est-ce réellement positif pour le Québec et le Canada?

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Mathieu Boivin, mercredi, à Lagacé le matin.

«Ça regarde mal. On sait que Trump fait souvent ça. Il annonce un deal et finalement, c'est pas tout à fait un deal, c'est un ultimatum [...] On se fait mettre un gun sur la tempe, puis on a 72 h pour décider ce qu'on fait [...] Les Américains n'ont pas l'air d'avoir laissé partir grand-chose...»

Mathieu Boivin

Autres sujets abordés:

  • Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, reporte la tenue d'un référendum sur la souveraineté après le départ de Donald Trump;
  • Les propositions électorales du PQ, incluant la possibilité d'abolir Santé Québec.

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