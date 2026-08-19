Négociations avec Trump et les Américains

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir un sursis de trois jours avant de mettre sa menace de nouveaux tarifs à exécution afin de poursuivre les discussions, notamment autour de la relance du pipeline Keystone.
Tout porte à croire qu'il y aurait une entente de principe, mais est-ce réellement positif pour le Québec et le Canada?
Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Mathieu Boivin, mercredi, à Lagacé le matin.
«Ça regarde mal. On sait que Trump fait souvent ça. Il annonce un deal et finalement, c'est pas tout à fait un deal, c'est un ultimatum [...] On se fait mettre un gun sur la tempe, puis on a 72 h pour décider ce qu'on fait [...] Les Américains n'ont pas l'air d'avoir laissé partir grand-chose...»
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