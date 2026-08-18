Équilibre budgétaire des finances du Québec

Le rapport pré-électoral sur l’état des finances publiques du Québec montre que l'équilibre bugétaire va être ardu à atteindre.
Le rapport pré-électoral sur l’état des finances publiques du Québec montre que l'équilibre budgétaire sera ardu à atteindre.
Les sujets discutés
- La Vérificatrice générale sur les finances du Québec a souligné un cadre financier très serré;
- On parle des efforts budgétaires à venir pour atteindre l’équilibre budgétaire imposé par la loi;
- Michèle et Gino évoquent la faible croissance des revenus, l’impact de la démographie vieillissante, la contraction des dépenses, les promesses électorales, la hausse des taux obligataires américains, et les risques liés aux tarifs de 50 % sur 28 milliards de produits exportés vers les États-Unis.
- Les marchés boursiers ont connu une journée dans le rouge.