Critiques sur l'âge d'Alexis Sánchez

Présenté aux médias montréalais mardi, Alexis Sánchez, la recrue désignée du CF Montréal, s'est dit prêt à effectuer ses débuts sur le terrain dès cette semaine, malgré les doutes soulevés par certains observateurs sur son âge.
Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville faire le point sur l'arrivée de ce joueur dans les rangs du CF Montréal, mardi, au micro de Gino Chouinard.
«On le sent que ça le pique, et qu'il veut prouver des choses. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le CF Montréal.»
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