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Critiques sur l'âge d'Alexis Sánchez

«On le sent que ça le pique, et qu'il veut prouver des choses»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 août 2026 15:51

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
«On le sent que ça le pique, et qu'il veut prouver des choses»
Alexis Sanchez. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Présenté aux médias montréalais mardi, Alexis Sánchez, la recrue désignée du CF Montréal, s'est dit prêt à effectuer ses débuts sur le terrain dès cette semaine, malgré les doutes soulevés par certains observateurs sur son âge. 

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville faire le point sur l'arrivée de ce joueur dans les rangs du CF Montréal, mardi, au micro de Gino Chouinard.

«On le sent que ça le pique, et qu'il veut prouver des choses. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le CF Montréal.»

Jérémie Rainville

Autres sujets abordés: 

  • Le retour au jeu de Félix Auger-Aliassime au tournoi de Cincinnati après une pause forcée en raison d'une blessure.
  • Le début d'une série cruciale pour les Blue Jays de Toronto dans la course aux éliminatoires face aux Rays de Tampa Bay.
  • Le match à venir entre les Alouettes de Montréal et le Rouge et Noir d'Ottawa, une équipe en crise marquée par le départ de son président.

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