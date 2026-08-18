Taux d'imposition dans la LNH au Canada

L'attaquant des Maple Leafs de Toronto, John Tavares, est engagé dans un litige majeur de huit millions de dollars avec l'Agence du revenu du Canada concernant une prime à la signature reçue en 2018.

Le joueur soutient que ce montant constituait un boni à la signature soumis à un taux d'imposition américain de 15%, tandis que l'ARC considère qu'il s'agit d'un revenu d'emploi imposable à plus de 50%. Cette cause, où Tavares doit témoigner, pourrait remettre en question la stratégie des formations canadiennes qui utilisent ces primes massives pour attirer les meilleurs éléments de la ligue.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le tout, mardi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

Si Tavares perd sa bataille juridique, cela risque de complexifier grandement la tâche des équipes canadiennes pour convaincre les joueurs autonomes de s'amener au nord de la frontière.

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