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Taux d'imposition dans la LNH au Canada

John Tavares et le fisc: une bataille juridique qui aura des conséquences

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
John Tavares et le fisc: une bataille juridique qui aura des conséquences
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L'attaquant des Maple Leafs de Toronto, John Tavares, est engagé dans un litige majeur de huit millions de dollars avec l'Agence du revenu du Canada concernant une prime à la signature reçue en 2018.

Le joueur soutient que ce montant constituait un boni à la signature soumis à un taux d'imposition américain de 15%, tandis que l'ARC considère qu'il s'agit d'un revenu d'emploi imposable à plus de 50%. Cette cause, où Tavares doit témoigner, pourrait remettre en question la stratégie des formations canadiennes qui utilisent ces primes massives pour attirer les meilleurs éléments de la ligue.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le tout, mardi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

Si Tavares perd sa bataille juridique, cela risque de complexifier grandement la tâche des équipes canadiennes pour convaincre les joueurs autonomes de s'amener au nord de la frontière.

Autres sujets abordés

  • Tensions à la FIFA: départ du directeur général des opérations, Kevin Lamour, qui dénonçait les méthodes de Gianni Infantino;
  • Tennis: Félix Auger-Aliassime affronte Juan Manuel Cerundolo à Cincinnati et s'associera à Alexandra Eala en double mixte au US Open;
  • Baseball majeur: les Blue Jays de Toronto amorcent une série cruciale contre les Rays de Tampa Bay.

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