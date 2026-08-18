Duo québécois

Le groupe québécois Angine de Poitrine fait sensation à Los Angeles avec deux spectacles présentés à guichets fermés. Des centaines de fans, dont certains venus du Mexique ou de plusieurs États américains, ont fait la file pendant des heures pour assister à leur prestation sur la scène hollywoodienne.

Écoutez le correspondant à Hollywood Henry Arnaud faire le point, mardi, en compagnie de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et Gino Chouinard.

La popularité grandissante du duo attire l'attention de grands acteurs de l'industrie musicale américaine, propulsant le groupe vers de plus grands projets, dont l'ajout de nouvelles dates de concert.