Démystifier le calcul de l’inflation

L’indice des prix à la consommation était en hausse au mois de juin et s’est établi à 3% selon Statistique Canada.

Derrière ce chiffre qui représente la fluctuation des prix à travers le pays, se carent des calculs effectués par des fonctionnaires du gouvernement fédéral portant sur le panier de services, une moyenne des produits achetés partout au pays.

Or, les profils des consommateurs sont très différents, et l’indice des prix à la consommation ne reflète pas toutes les réalités.

Écoutez la chronique économique d’Alexandre Leblond à ce sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé.