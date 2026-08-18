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Démystifier le calcul de l’inflation

Des habitudes de consommation différentes: «Le Canadien moyen, il n'existe pas»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2026 07:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Des habitudes de consommation différentes: «Le Canadien moyen, il n'existe pas»
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

L’indice des prix à la consommation était en hausse au mois de juin et s’est établi à 3% selon Statistique Canada.

Derrière ce chiffre qui représente la fluctuation des prix à travers le pays, se carent des calculs effectués par des fonctionnaires du gouvernement fédéral portant sur le panier de services, une moyenne des produits achetés partout au pays.

Or, les profils des consommateurs sont très différents, et l’indice des prix à la consommation ne reflète pas toutes les réalités.

Écoutez la chronique économique d’Alexandre Leblond à ce sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

«On ne peut pas avoir 40 millions de Canadiens, puis le fédéral appelle tout le monde: "Puis? Qu'est-ce que t'as acheté ce matin?" Ça prend un taux moyen pour l'ensemble de la population.»

Alexandre Leblond

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