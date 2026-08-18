 Aller au contenu
Changement sur la question référendaire

«PSPP a cette volonté d'apparaître comme quelqu'un de pragmatique et à l'écoute»

par 98.5

0:00
8:44

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 août 2026 15:27

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Léger
Philippe Léger
«PSPP a cette volonté d'apparaître comme quelqu'un de pragmatique et à l'écoute»
Philippe Léger / Cogeco Média

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a souligné sur les réseaux sociaux, mardi, qu'un gouvernement péquiste tiendrait une consultation populaire sur l'avenir du Québec, mais seulement après le départ de Donald Trump de la présidence américaine, prévu en janvier 2029.

Selon le chroniqueur politique Philippe Léger, cette affirmation stratégique du chef du Parti québécois vise non seulement à rassurer les électeurs face à l'incertitude économique et relative à la politique américaine, mais aussi à se détacher d'une image dogmatique.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger présenter son analyse, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Il rappelle notamment le dilemme auquel fait face le chef péquiste.

«Il y a cette volonté d'apparaître comme quelqu'un de pragmatique et à l'écoute. Comment a été construite la personnalité de Paul St-Pierre Plamondon? Essentiellement, c'est quelqu'un de cohérent, qui a de la constance. Mais s’il dit: "moi, je recule", toute cette personnalité qui s'est construite va s'effondrer très, très rapidement.»

Philippe Léger

Vous aimerez aussi

Churchill Falls: «Ça va faire de notre pays une superpuissance énergétique»
Le Québec maintenant
Churchill Falls: «Ça va faire de notre pays une superpuissance énergétique»
0:00
8:13
Entente à Churchill Falls: Hydro fera-t-elle vraiment une bonne affaire?
La commission
Entente à Churchill Falls: Hydro fera-t-elle vraiment une bonne affaire?
0:00
11:42
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«J'ai réalisé que j'étais capable de vivre avec le risque» -Christiane Germain
Rattrapage
40 ans à la tête des hôtels Germain
«J'ai réalisé que j'étais capable de vivre avec le risque» -Christiane Germain
L'Olympia de Montréal, classée salle de spectacle n°1 au monde
Rattrapage
Selon Pollstar
L'Olympia de Montréal, classée salle de spectacle n°1 au monde
«Il va falloir réduire les services» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Équilibre budgétaire des finances du Québec
«Il va falloir réduire les services» -Michèle Boisvert
Publication de Trump: le détroit d'Ormuz présenté comme un territoire américain
Rattrapage
Chronique américaine
Publication de Trump: le détroit d'Ormuz présenté comme un territoire américain
Méfiez-vous des corridors de la tentation
Rattrapage
Épiceries, pharmacies, quincailleries
Méfiez-vous des corridors de la tentation
MTV Video Music Awards: Madonna mène la course avec 11 nominations
Rattrapage
Chronique culturelle
MTV Video Music Awards: Madonna mène la course avec 11 nominations
«On peut se questionner sur la nature des menaces qui pèsent contre M. Trudeau»
Rattrapage
La protection de Justin Trudeau coûte cher
«On peut se questionner sur la nature des menaces qui pèsent contre M. Trudeau»
«Il cherche une voie qui permettrait de former un gouvernement majoritaire»
Rattrapage
Stratégie référendaire de PSPP
«Il cherche une voie qui permettrait de former un gouvernement majoritaire»
Avis de recherche de faux voleurs: la nouvelle tendance des restaurateurs
Rattrapage
Stratégie sur les réseaux sociaux
Avis de recherche de faux voleurs: la nouvelle tendance des restaurateurs
«On le sent que ça le pique, et qu'il veut prouver des choses»
Rattrapage
Critiques sur l'âge d'Alexis Sánchez
«On le sent que ça le pique, et qu'il veut prouver des choses»
Agropur lance un lait à 6 % : à qui s'adresse ce nouveau produit?
Rattrapage
Industrie laitière
Agropur lance un lait à 6 % : à qui s'adresse ce nouveau produit?
Angine de Poitrine a conquis Los Angeles: «On est rapidement envoûté»
Rattrapage
Duo québécois
Angine de Poitrine a conquis Los Angeles: «On est rapidement envoûté»
«Je profite de la vie: je profite de ma liberté» -Guy Cormier
Rattrapage
Ancien PDG de Desjardins
«Je profite de la vie: je profite de ma liberté» -Guy Cormier
«C'est un vrai petit bijou» -Philippe Lacroix
Rattrapage
Un film de danse produit par Jungle
«C'est un vrai petit bijou» -Philippe Lacroix