La protection de Justin Trudeau coûte cher

Le bureau d'enquête de Québecor nous apprend que la sécurité de Justin Trudeau coûte cher aux contribuables.

Lorsqu'il était au pouvoir, la protection de Justin Trudeau coûtait en moyenne 30 millions $ par année, contre 23 millions $ pour Stephen Harper et environ 10 millions $ pour Jean Chrétien et Paul Martin.

Quand un premier ministre quitte le pouvoir, quels sont les engagements du gouvernement concernant sa sécurité?

On écoute à ce sujet, Claude Sarrazin, ex-président du Bureau de la Sécurité Privée et Président-fondateur de SIRCO Enquête et protection.

On discute des enjeux liés à la protection rapprochée des anciens premiers ministres, gérée par la GRC, et on s’interroge sur la justification de tels coûts, notamment lors de déplacements privés à l’étranger.