Industrie laitière

L'entreprise Agropur fait réagir avec le lancement de son tout nouveau produit, le «Québec Bon 6 %», un mélange de lait et de crème à haute teneur en matière grasse vendu en format de quatre litres.

Ce produit, proposé à un prix plus élevé que le lait traditionnel, vise à répondre à une évolution des habitudes de consommation et à la recherche de produits plus riches.

Écoutez Guillaume Mathieu faire le point avec l'animateur Gino Chouinard à l'émission Le Québec maintenant.

Selon Guillaume Mathieu, cofondateur de la firme ilot et éditeur en chef de Bouillon, ce lancement s'explique par deux facteurs principaux : l'engouement pour les régimes riches en gras et la demande des communautés culturelles habituées à des produits laitiers plus onctueux.

Autres sujets abordés