Industrie laitière

L'entreprise Agropur fait réagir avec le lancement de son tout nouveau produit, le «Québec Bon 6 %», un mélange de lait et de crème à haute teneur en matière grasse vendu en format de quatre litres.
Ce produit, proposé à un prix plus élevé que le lait traditionnel, vise à répondre à une évolution des habitudes de consommation et à la recherche de produits plus riches.
Écoutez Guillaume Mathieu faire le point avec l'animateur Gino Chouinard à l'émission Le Québec maintenant.
Selon Guillaume Mathieu, cofondateur de la firme ilot et éditeur en chef de Bouillon, ce lancement s'explique par deux facteurs principaux : l'engouement pour les régimes riches en gras et la demande des communautés culturelles habituées à des produits laitiers plus onctueux.
Autres sujets abordés
- L'utilisation du lait à 6 % en cuisine pour remplacer la crème ou fabriquer du fromage maison;
- La réglementation sur les prix du lait et le ciblage des produits à valeur ajoutée;
- La disponibilité progressive du produit dans les grandes surfaces et épiceries;
- Les raisons marketing derrière l'appellation «Québec Bon 6 %».
«Je pense au régime keto, au régime paléo, même les gens qui suivent des programmes avec des GLP-1 comme Ozempic, on cherche vraiment à avoir des bouchées parfaites ou même des bouchées optimisées.»