Stratégie référendaire de PSPP

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a précisé sa pensée concernant la tenue d'un référendum sur l'indépendance, affirmant qu'aucune consultation n'aura lieu tant que Donald Trump occupera la présidence des États-Unis.
Cette stratégie de communication lui permettra-t-elle de rejoindre les électeurs indécis, alors que la formation politique stagne à 30 % dans les intentions de vote?
Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau présenter son analyse de la situation, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Je présume que lui et ses stratèges sont inquiets depuis le printemps dernier et cherchent une façon de se positionner pour éviter que le référendum soit une distraction et ils s'organisent une voie de passage qui leur permettrait de former un gouvernement majoritaire.»