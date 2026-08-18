Stratégie référendaire de PSPP

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a précisé sa pensée concernant la tenue d'un référendum sur l'indépendance, affirmant qu'aucune consultation n'aura lieu tant que Donald Trump occupera la présidence des États-Unis.

Cette stratégie de communication lui permettra-t-elle de rejoindre les électeurs indécis, alors que la formation politique stagne à 30 % dans les intentions de vote?

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau présenter son analyse de la situation, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.