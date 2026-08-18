Épiceries, pharmacies, quincailleries

Épiceries, pharmacies, quincailleres, magasins à rayons. Il faut se méfier des corridors de la tentation.

Tout le monde vit, un jour au l'autre, un passage dans les fameux corridors remplis de bonbons, de gadgets et de petites bébelles, avant d'arriver aux caisses.

Écoutez à ce sujet Patrick Renaud, chroniqueur affaires pour notre station sœur en Maurice, conférencier certifié HEC Montréal en commerce de détail, avec toute l'équipe.

Le concept du «corridor de la tentation» dans le commerce de détail a pris de l'ampleur avec les années.

Les stratégies marketing incluent le placement de produits peu coûteux, l’ajustement de la hauteur des articles pour les enfants, et l’allongement du parcours avant la caisse pour maximiser les achats impulsifs, confirmés par une étude montrant que 59 % des clients achètent des articles non prévus.

Ce phénomène, d’abord observé dans les dépanneurs, s’étend désormais à de nombreux commerces.