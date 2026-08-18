 Aller au contenu
Chronique américaine

Publication de Trump: le détroit d'Ormuz présenté comme un territoire américain

par 98.5

0:00
7:43

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 août 2026 17:33

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Publication de Trump: le détroit d'Ormuz présenté comme un territoire américain
Le président américain Donald Trump. / Julia Demaree Nikhinson / The Associated Press

Une publication récente de Donald Trump suscite de vives réactions alors qu'il y dépeint le détroit d'Ormuz comme un potentiel espace américain.

Écoutez la chroniqueuse spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire le point sur le sujet, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard. 

«Alors, il y a eu le 51ᵉ État, il y a eu le Groenland, le canal de Panama, puis là, c'est le prochain territoire. Je fais de l'ironie ici, hein? Il n'a pas le droit. C'est juste que c'est très dangereux, car il essaie de changer le discours pour la question de l'Iran.»

Valérie Beaudoin

Autres sujets abordés: 

  • Trump en baisse dans les sondages;
  • Deux candidats nommés Dan Sullivan sur le bulletin de vote pour la course au Sénat en Alaska;
  • Le procès très médiatisé de Lindsay Clancy au Massachusetts, accusée du meurtre de ses trois enfants dans un contexte de dépression post-partum sévère.

Vous aimerez aussi

Un génocide dénoncé: «On sent que les gens n'hésitent plus à parler de ça»
La commission
Un génocide dénoncé: «On sent que les gens n'hésitent plus à parler de ça»
0:00
4:28
Conflit Iran-États-Unis: «J'ai l'impression d'être un disque qui saute»
Le Québec maintenant
Conflit Iran-États-Unis: «J'ai l'impression d'être un disque qui saute»
0:00
7:01
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«J'ai réalisé que j'étais capable de vivre avec le risque» -Christiane Germain
Rattrapage
40 ans à la tête des hôtels Germain
«J'ai réalisé que j'étais capable de vivre avec le risque» -Christiane Germain
L'Olympia de Montréal, classée salle de spectacle n°1 au monde
Rattrapage
Selon Pollstar
L'Olympia de Montréal, classée salle de spectacle n°1 au monde
«Il va falloir réduire les services» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Équilibre budgétaire des finances du Québec
«Il va falloir réduire les services» -Michèle Boisvert
Méfiez-vous des corridors de la tentation
Rattrapage
Épiceries, pharmacies, quincailleries
Méfiez-vous des corridors de la tentation
MTV Video Music Awards: Madonna mène la course avec 11 nominations
Rattrapage
Chronique culturelle
MTV Video Music Awards: Madonna mène la course avec 11 nominations
«On peut se questionner sur la nature des menaces qui pèsent contre M. Trudeau»
Rattrapage
La protection de Justin Trudeau coûte cher
«On peut se questionner sur la nature des menaces qui pèsent contre M. Trudeau»
«Il cherche une voie qui permettrait de former un gouvernement majoritaire»
Rattrapage
Stratégie référendaire de PSPP
«Il cherche une voie qui permettrait de former un gouvernement majoritaire»
Avis de recherche de faux voleurs: la nouvelle tendance des restaurateurs
Rattrapage
Stratégie sur les réseaux sociaux
Avis de recherche de faux voleurs: la nouvelle tendance des restaurateurs
«On le sent que ça le pique, et qu'il veut prouver des choses»
Rattrapage
Critiques sur l'âge d'Alexis Sánchez
«On le sent que ça le pique, et qu'il veut prouver des choses»
Agropur lance un lait à 6 % : à qui s'adresse ce nouveau produit?
Rattrapage
Industrie laitière
Agropur lance un lait à 6 % : à qui s'adresse ce nouveau produit?
Angine de Poitrine a conquis Los Angeles: «On est rapidement envoûté»
Rattrapage
Duo québécois
Angine de Poitrine a conquis Los Angeles: «On est rapidement envoûté»
«PSPP a cette volonté d'apparaître comme quelqu'un de pragmatique et à l'écoute»
Rattrapage
Changement sur la question référendaire
«PSPP a cette volonté d'apparaître comme quelqu'un de pragmatique et à l'écoute»
«Je profite de la vie: je profite de ma liberté» -Guy Cormier
Rattrapage
Ancien PDG de Desjardins
«Je profite de la vie: je profite de ma liberté» -Guy Cormier
«C'est un vrai petit bijou» -Philippe Lacroix
Rattrapage
Un film de danse produit par Jungle
«C'est un vrai petit bijou» -Philippe Lacroix