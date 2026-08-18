Chronique américaine

Une publication récente de Donald Trump suscite de vives réactions alors qu'il y dépeint le détroit d'Ormuz comme un potentiel espace américain.
Écoutez la chroniqueuse spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire le point sur le sujet, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Alors, il y a eu le 51ᵉ État, il y a eu le Groenland, le canal de Panama, puis là, c'est le prochain territoire. Je fais de l'ironie ici, hein? Il n'a pas le droit. C'est juste que c'est très dangereux, car il essaie de changer le discours pour la question de l'Iran.»
Autres sujets abordés:
- Trump en baisse dans les sondages;
- Deux candidats nommés Dan Sullivan sur le bulletin de vote pour la course au Sénat en Alaska;
- Le procès très médiatisé de Lindsay Clancy au Massachusetts, accusée du meurtre de ses trois enfants dans un contexte de dépression post-partum sévère.