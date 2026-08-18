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Le premier ministre britannique piégé

Andy Burnham: des échanges pouvant compromettre la sécurité nationale

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2026 06:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Andy Burnham: des échanges pouvant compromettre la sécurité nationale
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le nouveau premier ministre du Royaume-Uni, Andy Burnham, s’est fait piéger par une personne se faisant passer pour la cheffe de cabinet de la Maison-Blanche.

Les échanges ne comprenaient pas de contenu compromettant, mais cette situation révélée par des médias britanniques soulève des enjeux de sécurité nationale importants.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

Il revient sur des cas similaires qui sont survenus au Québec dans les dernières années, notamment le canular de Pierre Brassard, qui était parvenu à se faire passer pour Jean Chrétien afin de piéger la reine d’Angleterre Élisabeth II.

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