Churchill Falls

L'entente majeure conclue entre Hydro-Québec et Terre-Neuve-et-Labrador s'annonce comme le plus grand investissement en matière énergétique de toute l'histoire de l'Amérique du Nord.

Avec une capacité de 10 000 mégawatts, cet accord permettra d'approvisionner un peu plus de 3 millions de résidences québécoises. On parle d'un projet colossal évalué entre 60 et 70 milliards de dollars au total, dont 45 milliards attribués directement à Hydro-Québec.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur cette entente énergétique d'envergure.

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