Fermeture du Tim Hortons aux Îles-de-la-Madeleine

Dans quelques semaines, le seul restaurant Tim Hortons des Îles-de-la-Madeleine devra fermer ses portes après 31 ans de service.

La rareté de la main-d'œuvre a contraint le propriétaire de l’établissement à se tourner vers l’immigration, mais les récentes mesures dans ce secteur ont réduit leurs options.

Ce problème affecte particulièrement les entrepreneurs dans les régions plus éloignées comme les Îles-de-la-Madeleine.

Écoutez l’ancien maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, expliquer le tout, mardi, à l’émission Lagacé le matin.