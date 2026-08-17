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Premier entraînement d'Alexis Sanchez

«C'est le bon moment pour lui donner ses premières minutes» -Eullaffroy

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 17 août 2026 21:44

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Thomas Mercier
Thomas Mercier
«C'est le bon moment pour lui donner ses premières minutes» -Eullaffroy
Thomas Mercier / Cogeco Média

Écoutez Thomas Mercier survoler l'actualité sportive en compagnie de Louis-Phillipe Guy, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Un premier entraînement pour Alexis Sanchez avec le CF Montréal;
  • De nombreux amateurs s'étaient massés à l'entrée du Centre Nutrilait;
  • Sanchez a conservé son haut niveau technique;
  • L'entraîneur Philippe Eullaffroy devrait donner ses premières minutes à Sanchez ,dès mercredi, contre le Crew de Colombus;
  • La tempête se poursuit pour le président de la FIFA: Kevin Lamour, le no 3, claque la porte;
  • Selon NHL Network, Jakub Dobes, des Canadiens de Montréal, vient au 10e rang des meilleurs gardiens de la LNH;
  • Drake Batherson, des Sénateurs, est à la recherche d'un contrat de huit ans;
  • Cutter Gauthier aurait refusé une offre de 13 millions $ par an des Ducks;
  • Une carte de hockey de Macklin Celebrini vendue pour 1,28 million $

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