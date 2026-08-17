Premier entraînement d'Alexis Sanchez

Écoutez Thomas Mercier survoler l'actualité sportive en compagnie de Louis-Phillipe Guy, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Un premier entraînement pour Alexis Sanchez avec le CF Montréal;
- De nombreux amateurs s'étaient massés à l'entrée du Centre Nutrilait;
- Sanchez a conservé son haut niveau technique;
- L'entraîneur Philippe Eullaffroy devrait donner ses premières minutes à Sanchez ,dès mercredi, contre le Crew de Colombus;
- La tempête se poursuit pour le président de la FIFA: Kevin Lamour, le no 3, claque la porte;
- Selon NHL Network, Jakub Dobes, des Canadiens de Montréal, vient au 10e rang des meilleurs gardiens de la LNH;
- Drake Batherson, des Sénateurs, est à la recherche d'un contrat de huit ans;
- Cutter Gauthier aurait refusé une offre de 13 millions $ par an des Ducks;
- Une carte de hockey de Macklin Celebrini vendue pour 1,28 million $