Le groupe Les Chatons, composé de Guillaume Lessard, Julian Jodoin, Hugo Delarosbil et Pascal Desroches, sort son auditoire du style rock métal classique avec son nouvel album Miaou métal.

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée présenter ce groupe qui sort des sentiers battus, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.