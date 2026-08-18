À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde l'entente historique de 70 milliards de dollars conclue entre le Québec, par l'entremise d'Hydro-Québec, Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement fédéral concernant le développement du potentiel hydroélectrique, notamment autour du site de Churchill Falls.

Ce dossier, qui constitue une source de tensions majeures depuis 1969 pour les Terre-Neuviens, prend la forme d'une entente-cadre à finaliser d'ici le 31 décembre.

Toutefois, le projet devra surmonter d'importants obstacles, incluant les incertitudes liées à l'élection provinciale à venir au Québec et l'insatisfaction des nations Innues, qui déplorent l'absence de consultations préalables.