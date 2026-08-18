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Développement du potentiel hydroélectrique

Entente avec Terre-Neuve: «Hydro, au Québec, c'est un État dans l'État!»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2026 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Entente avec Terre-Neuve: «Hydro, au Québec, c'est un État dans l'État!»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde l'entente historique de 70 milliards de dollars conclue entre le Québec, par l'entremise d'Hydro-Québec, Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement fédéral concernant le développement du potentiel hydroélectrique, notamment autour du site de Churchill Falls.

Ce dossier, qui constitue une source de tensions majeures depuis 1969 pour les Terre-Neuviens, prend la forme d'une entente-cadre à finaliser d'ici le 31 décembre.

Toutefois, le projet devra surmonter d'importants obstacles, incluant les incertitudes liées à l'élection provinciale à venir au Québec et l'insatisfaction des nations Innues, qui déplorent l'absence de consultations préalables.

«L'entente a été négociée par Hydro-Québec et non pas par le gouvernement du Québec [...] Hydro au Québec, c'est un État dans l'État.»

Patrick Lagacé

Autres sujets traités :

  • Sprint final des négociations commerciales à Washington;
  • La Vérificatrice générale évoque un trou de 5 milliards de dollars pour atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 2028-2029;
  • Sécurité de Justin Trudeau: les déplacements de l'ex-premier ministre engendrent d'importants coûts de protection à la GRC;
  • France: la fin de la cinquième vague de canicule apporte un certain répit;
  • Fermeture du Tim Hortons aux Îles-de-la-Madeleine;
  • Grand Montréal: la SCHL prévoit un léger répit et une possible baisse des loyers d'ici 2028;
  • Parti Québécois: Paul St-Pierre Plamondon promet une déclaration importante en lien avec le référendum;
  • Donald Trump fait face à un blocage dans les négociations avec l'Iran et voit sa cote de popularité chuter à 33 % dans les sondages;
  • Santé publique aux États-Unis: la couverture vaccinale infantile recule sous l'administration Trump.

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