Entente historique hydroélectrique

Hydro-Québec et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador ont conclu une entente-cadre majeure de près de 70 milliards de dollars pour accroître la production d’énergie propre dans les deux provinces.

Ce partenariat stratégique prévoit le développement de nouvelles infrastructures hydroélectriques pouvant offrir un potentiel de plus de 10 000 mégawatts.

Écoutez la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard, aborder le tout à l'émission de Patrick Lagacé.

En renégociant les termes des ententes énergétiques actuelles, la société d'État québécoise cherche à garantir un approvisionnement fiable tout en évitant des alternatives jusqu'à trois fois plus coûteuses.

Malgré l'optimisme quant à une signature définitive d'ici la fin de l'année 2026, l'initiative se heurte aux contestations des communautés innues de la Côte-Nord, qui déplorent l'absence de consultations préalables avant l'annonce du projet.