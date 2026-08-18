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Entente historique hydroélectrique

«La négociation s'est faite entre Hydro-Québec et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2026 07:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«La négociation s'est faite entre Hydro-Québec et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador»
«La négociation s'est faite entre Hydro-Québec et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador» -Claudine Bouchard / Erman Gunes/ Adobe Stock

Hydro-Québec et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador ont conclu une entente-cadre majeure de près de 70 milliards de dollars pour accroître la production d’énergie propre dans les deux provinces.

Ce partenariat stratégique prévoit le développement de nouvelles infrastructures hydroélectriques pouvant offrir un potentiel de plus de 10 000 mégawatts.

Écoutez la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard, aborder le tout à l'émission de Patrick Lagacé.

En renégociant les termes des ententes énergétiques actuelles, la société d'État québécoise cherche à garantir un approvisionnement fiable tout en évitant des alternatives jusqu'à trois fois plus coûteuses.

Malgré l'optimisme quant à une signature définitive d'ici la fin de l'année 2026, l'initiative se heurte aux contestations des communautés innues de la Côte-Nord, qui déplorent l'absence de consultations préalables avant l'annonce du projet.

«On a réussi ces recommandations-là début août [...], pour s'assurer d'avoir une solution équitable, parce qu'il faut être équitable entre les Autochtones, mais équitable aussi avec les allochtones.»

Claudine Bouchard

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