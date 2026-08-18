Le comédien Maxime Le Flaguais renouvelle son engagement à titre de porte-parole pour la 19e édition de la Course TROIS, 2, 1, GO!, organisée au profit du Regroupement pour la Trisomie 21 (RT21).

Présenté au parc Maisonneuve, cet événement familial propose des parcours de 1, 2.5, 5 et 10 kilomètres afin d'amasser des fonds essentiels pour soutenir les personnes ayant la trisomie 21 et leurs familles, de la naissance à l'âge adulte.

Écoutez l'acteur Maxime Le Flaguais aborder le tout, samedi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

De passage en ondes, le porte-parole a souligné la chaleur humaine et l'esprit d'inclusion de ce rassemblement festif.