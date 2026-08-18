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Course TROIS, 2, 1, GO!

Trisomie 21: «C'est beaucoup d'émotions qu'on vit» -Maxime Le Flaguais

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2026 08:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Trisomie 21: «C'est beaucoup d'émotions qu'on vit» -Maxime Le Flaguais
Le comédien Maxime Le Flaguais renouvelle son engagement à titre de porte-parole pour la 19e édition de la Course TROIS, 2, 1, GO! / Courtoisie - La Course TROIS, 2, 1, GO!

Le comédien Maxime Le Flaguais renouvelle son engagement à titre de porte-parole pour la 19e édition de la Course TROIS, 2, 1, GO!, organisée au profit du Regroupement pour la Trisomie 21 (RT21).

Présenté au parc Maisonneuve, cet événement familial propose des parcours de 1, 2.5, 5 et 10 kilomètres afin d'amasser des fonds essentiels pour soutenir les personnes ayant la trisomie 21 et leurs familles, de la naissance à l'âge adulte.

Écoutez l'acteur Maxime Le Flaguais aborder le tout, samedi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

De passage en ondes, le porte-parole a souligné la chaleur humaine et l'esprit d'inclusion de ce rassemblement festif.

«C'est beaucoup d'émotions qu'on vit cette journée-là puis beaucoup de [...] bonheur en fait [...] c'est un événement convivial super couru»

Maxime Le Flaguais

Pour participer ou faire un don avant la fin des inscriptions, visitez le site officiel de l'événement.

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