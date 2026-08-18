Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, s’engage à ne pas tenir de référendum tant que Donald Trump sera au pouvoir, s’il est élu lors des prochaines élections provinciale en octobre.
Le scrutin porterait sur une constitution provisoire.
Monsieur St-Pierre Plamondon pose ainsi un échéancier plus clair sur la tenue d’un vote sur la souveraineté du Québec, à quelques semaines des élections provinciales.
Écoutez l’analyse du chroniqueur politique Mathieu Boivin, mardi matin, au micro de Patrick Lagacé.
«St-Pierre Plamondon dit: "Rassurez-vous, il y a toujours bel et bien un référendum sur la souveraineté. Vous allez être consultés lors d'un premier mandat si son parti est élu."»