Québec et Terre-Neuve-et-Labrador ont conclu une entente pour augmenter la capacité de production d’électricité du site de Churchill Falls.

Luc Ferrandez soulève plusieurs zones d’ombre qui, selon lui, nuisent à la fiabilité du projet.

Il pointe notamment du doigt le timing politique avant les élections, l'impact sur les régions de Charlevoix, du Saguenay et de la Montérégie, ou encore la hausse des tarifs de l’électricité…

Écoutez l’analyse de l’animateur Luc Ferrandez à ce sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé.