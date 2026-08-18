L'animateur Patrick Lagacé s'est prêté au jeu de la série web Étienne te ramène, où l'humoriste Étienne Marcoux passe ses invités au grill tout en mangeant des ramens.

Un exercice d'autodérision auquel l'animateur a participé de bon cœur, bien qu'il ait dû monter aux barricades pour défendre l'honneur de sa conjointe, qui a couru un marathon qu'elle n'a pas pu terminer.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Interrogé sur les limites de son abandon en entrevue, l'animateur admet candidement devoir surveiller ses expressions faciales qui le trahissent parfois à l'écran.