Rupture de son boycottage

Alors qu'elle avait publiquement promis aux auditeurs de ne plus remettre les pieds aux États-Unis tant que Donald Trump serait au pouvoir, l'animatrice Nathalie Normandeau a avoué avoir rompu son engagement au cours des vacances estivales.

Confrontée à un dilemme personnel, elle a finalement choisi de faire un compromis pour son conjoint afin de l'accompagner à Seattle afin d'assister à un match de baseball.

Écoutez l'animatrice Nathalie Normandeau aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Tout en assumant pleinement ce détour au sud de la frontière, l'animatrice a souligné que son cas reflète la réalité de nombreux Québécois qui, malgré leur insatisfaction face aux politiques américaines, peinent à maintenir un boycottage strict.

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