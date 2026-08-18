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Un trou de 5 milliards à combler d'ici 2028-2029

«Il ne faut pas dramatiser... les finances publiques sont en ordre» -Eric Girard

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2026 08:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Il ne faut pas dramatiser... les finances publiques sont en ordre» -Eric Girard
Le ministre des Finances, Eric Girard, rappelle que la situation financière du Québec reste sous contrôle. / La Presse Canadienne

Selon le rapport préélectoral de la Vérificatrice générale, le prochain gouvernement élu devra trouver des solutions pour résorber un déficit de cinq milliards de dollars afin d'atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 2028-2029.

Le ministre des Finances, Éric Girard, se veut toutefois rassurant. Il rappelle que ce montant inclut un versement de trois milliards de dollars au Fonds des générations et que la situation financière du Québec reste sous contrôle.

Écoutez le ministre des Finances Eric Girard aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Afin de redresser la barre, le gouvernement mise sur un ralentissement de la croissance des dépenses pour la fixer à 3% en moyenne, tout en comptant sur des gains d'efficacité.

La menace de nouveaux tarifs douaniers américains plane aussi sur les perspectives de croissance économique de la province.

«Il faut revenir à l'équilibre budgétaire graduellement [...] Avec des gains d'efficacité, en gérant bien l'État, on va pouvoir offrir de meilleurs services tout en revenant à l'équilibre budgétaire.»

Eric Girard

Autres sujets tabordés

  • Incertitudes et négociations autour des tarifs douaniers américains imposés aux exportations québécoises;
  • Retrait de l'alcool américain des tablettes de la SAQ;
  • La proposition politique et économique du Parti québécois qualifiée de «patinage arrière»;
  • La gestion des infrastructures publiques sous la responsabilité du ministère.

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