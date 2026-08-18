Un trou de 5 milliards à combler d'ici 2028-2029

Selon le rapport préélectoral de la Vérificatrice générale, le prochain gouvernement élu devra trouver des solutions pour résorber un déficit de cinq milliards de dollars afin d'atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 2028-2029.

Le ministre des Finances, Éric Girard, se veut toutefois rassurant. Il rappelle que ce montant inclut un versement de trois milliards de dollars au Fonds des générations et que la situation financière du Québec reste sous contrôle.

Écoutez le ministre des Finances Eric Girard aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Afin de redresser la barre, le gouvernement mise sur un ralentissement de la croissance des dépenses pour la fixer à 3% en moyenne, tout en comptant sur des gains d'efficacité.

La menace de nouveaux tarifs douaniers américains plane aussi sur les perspectives de croissance économique de la province.