 Aller au contenu
Négociations commerciales

«Si le Canada devient une succursale des États-Unis, l'appétit n'est pas là»

par 98.5

0:00
8:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2026 08:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Si le Canada devient une succursale des États-Unis, l'appétit n'est pas là»
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Alors que le Canada se trouve ce mardi à quelques heures d'une hausse tarifaire majeure si aucun accord n'est conclu avec Washington, les exigences américaines aux tables de négociation dépassent le simple cadre commercial et menacent directement la souveraineté nationale.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, mardi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

Face aux concessions réclamées par les États-Unis sur les minéraux stratégiques et la défense, le chroniqueur politique met en garde contre les impacts d'un accord à tout prix sur l'autonomie du pays.

«Si le Canada devient littéralement une succursale des États-Unis, l'appétit n'est pas là.»

Dimitri Soudas

En cas d'imposition de ces tarifs de 50%, M. Soudas estime qu'Ottawa devra riposter avec des contre-tarifs ciblés, notamment sur l'énergie, tout en soutenant financièrement les secteurs canadiens affectés.

Autre sujet abordé

  • Les coûts de sécurité et de déplacements de l'ancien premier ministre Justin Trudeau.

Vous aimerez aussi

Carney toujours préféré à Poilievre dans la population
Le Québec maintenant
Carney toujours préféré à Poilievre dans la population
0:00
7:03
«Cette baisse de dix sous par litre coûte très cher à l'État»
Le Québec maintenant
«Cette baisse de dix sous par litre coûte très cher à l'État»
0:00
7:46
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Il ne faut pas dramatiser... les finances publiques sont en ordre» -Eric Girard
Rattrapage
Un trou de 5 milliards à combler d'ici 2028-2029
«Il ne faut pas dramatiser... les finances publiques sont en ordre» -Eric Girard
Une patiente a reçu un puissant opioïde au lieu de la vitamine D prescrite
Rattrapage
Une pharmacienne condamnée
Une patiente a reçu un puissant opioïde au lieu de la vitamine D prescrite
Le PQ ne tiendra pas de référendum tant que Donald Trump sera président
Rattrapage
Souveraineté du Québec
Le PQ ne tiendra pas de référendum tant que Donald Trump sera président
«La négociation s'est faite entre Hydro-Québec et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador»
Rattrapage
Entente historique hydroélectrique
«La négociation s'est faite entre Hydro-Québec et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador»
Des habitudes de consommation différentes: «Le Canadien moyen, il n'existe pas»
Rattrapage
Démystifier le calcul de l’inflation
Des habitudes de consommation différentes: «Le Canadien moyen, il n'existe pas»
Churchill Falls: «La rondelle est dans le filet, mais le but est en révision»
Rattrapage
Entente-cadre de 70 milliards de dollars
Churchill Falls: «La rondelle est dans le filet, mais le but est en révision»
Andy Burnham: des échanges pouvant compromettre la sécurité nationale
Rattrapage
Le premier ministre britannique piégé
Andy Burnham: des échanges pouvant compromettre la sécurité nationale
Spécial «Gourmand» | L’énigme du mardi 18 août
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Gourmand» | L’énigme du mardi 18 août
«La maison des vilains»: les méchants de la télé-réalité québécoise réunis
Rattrapage
Crave adapte le concept House of Villains
«La maison des vilains»: les méchants de la télé-réalité québécoise réunis
Entente avec Terre-Neuve: «Hydro, au Québec, c'est un État dans l'État!»
Rattrapage
Développement du potentiel hydroélectrique
Entente avec Terre-Neuve: «Hydro, au Québec, c'est un État dans l'État!»
John Tavares et le fisc: une bataille juridique qui aura des conséquences
Rattrapage
Taux d'imposition dans la LNH au Canada
John Tavares et le fisc: une bataille juridique qui aura des conséquences
Réseaux sociaux: les interdictions aux jeunes se heurtent à la réalité juridique
Rattrapage
Accès pour les moins de 16 ans
Réseaux sociaux: les interdictions aux jeunes se heurtent à la réalité juridique
Parc Jarry: «Je reproche aux deux parties de ne pas nous faire rêver!»
Rattrapage
Un projet d'agrandissement qui fait réagir
Parc Jarry: «Je reproche aux deux parties de ne pas nous faire rêver!»
Justin Trudeau dans une quincaillerie: le gérant du magasin réagit
Rattrapage
Vidéo virale
Justin Trudeau dans une quincaillerie: le gérant du magasin réagit