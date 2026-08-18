Négociations commerciales

Alors que le Canada se trouve ce mardi à quelques heures d'une hausse tarifaire majeure si aucun accord n'est conclu avec Washington, les exigences américaines aux tables de négociation dépassent le simple cadre commercial et menacent directement la souveraineté nationale.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, mardi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

Face aux concessions réclamées par les États-Unis sur les minéraux stratégiques et la défense, le chroniqueur politique met en garde contre les impacts d'un accord à tout prix sur l'autonomie du pays.