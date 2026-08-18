Entente avec Hydro Terre-Neuve-et-Labrador

À l'occasion d'un éditorial mardi matin, Patrick Lagacé aborde des enjeux majeurs de la politique énergétique et des relations interprovinciales et autochtones au Québec en marge de l'entente entre Hydro-Québec et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador.

Il traite de la relation avec les autochtones et souligne le sentiment d'injustice ressenti par les abonnés non autochtones, qui, eux, font face à des coupures en cas de non-paiement, tout en concédant que c'est un compromis politique pour éviter de bloquer de futurs développements.