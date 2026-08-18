Contact direct avec le président

La communication entre le président américain Donald Trump et les journalistes qui couvrent l’actualité américaine n’est pas toujours facile. Pourtant, certains ont réussi à obtenir son numéro de téléphone pour converser directement avec lui.

C’est le cas de la journaliste française Sonia Dridi, qui a réussi à le rejoindre de cette façon au mois de juillet pour lui poser des questions sur la guerre en Iran et la politique internationale.

Cet accès privilégié au président soulève plusieurs questions sur l’accessibilité de l'information qui est diffusée par le président américain.

Écoutez la journaliste Sonia Dridi, correspondante à Washington pour le média français LCI, expliquer le tout, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon elle, Donald Trump utilise aussi ce moyen pour manipuler les journalistes.