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Grand événement au Madison Square Garden

Taylor Swift et Travis Kelce sont-ils déjà mariés?

par 98.5

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17:52

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 3 juillet 2026 11:06

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Henry Arnaud
Henry Arnaud
Taylor Swift et Travis Kelce sont-ils déjà mariés?
Henry Arnaud / Cogeco Média

Le grand mariage de Taylor Swift et Travis Kelce a lieu vendredi au Madison Square Garden, mais l'événement s'entoure déjà d'un immense mystère.

Plusieurs indices laissent croire que le couple le plus médiatisé de l'heure se serait en réalité déjà marié en toute discrétion le week-end dernier.

Écoutez le correspondant Henry Arnaud aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

«Le mariage se serait passé le week-end dernier [...] une énorme tente avait été dressée dans la propriété du couple en banlieue de New York.»

Henry Arnaud

Autres sujets traités:

  • Nouvelle chanson de Céline Dion;
  • Un déménagement à Montréal pour Katy Perry?

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