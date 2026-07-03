Grand événement au Madison Square Garden

Le grand mariage de Taylor Swift et Travis Kelce a lieu vendredi au Madison Square Garden, mais l'événement s'entoure déjà d'un immense mystère.

Plusieurs indices laissent croire que le couple le plus médiatisé de l'heure se serait en réalité déjà marié en toute discrétion le week-end dernier.

Écoutez le correspondant Henry Arnaud aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.