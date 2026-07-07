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Le Québec en deuil d'un géant culturel

Le comédien Marc Messier s'éteint à l'âge de 78 ans

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 7 juillet 2026 à 11:54

Le comédien Marc Messier s'éteint à l'âge de 78 ans
Le comédien Marc Messier s'éteint à l'âge de 78 ans / La presse canadienne / Graham Hughes

Le Québec perd ce mardi un de ses plus immenses piliers culturels, le Réjean de notre Petite Vie, le Bob de nos Boys, le Marc Gagnon de Lance et compte et l'éternel pilier de Broue.

Pendant près de cinq décennies, cet artiste d'exception a marqué au fer rouge l'imaginaire collectif des Québécois. 

Marc Messier a remporté sept prix Gémeaux, dont deux pour Lance et compte II et III, ainsi qu’un trophée Artis pour Lance et compte : le grand duel.

Né le 16 août 1947 à Granby, en Montérégie, Marc Messier a étudié en interprétation au Cégep de Saint-Hyacinthe.

Il laisse dans le deuil sa famille immédiate, ses enfants Gabrielle Dubuc-Messier, Félix Messier et Jeanne Messier, ses sœurs Marielle Messier et Denise Messier, Lyne Sainte-Marie (mère de Félix et Jeanne), ainsi que ses neveux et nièces.

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