Au lendemain de l'annonce d'une entente-cadre de 70 milliards de dollars entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador pour le développement potentiel de Churchill Falls, le Parti Québécois tente de faire ombrage à ce gain du gouvernement.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon devrait tenir une annonce sur le référendum, reportant l'échéance à l'hiver 2029 pour éviter l'effet d'entraînement erratique de Donald Trump.

La première ministre Christine Fréchette, de son côté, réagit avec une certaine nervosité aux critiques anticipées de l'opposition.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin aborder le tout, mardi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

L'accord demeure préliminaire et devra traverser d'importants obstacles, particulièrement sur le territoire québécois où les nations Innues affirment ne pas avoir été consultées.