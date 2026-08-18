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Entente-cadre de 70 milliards de dollars

Churchill Falls: «La rondelle est dans le filet, mais le but est en révision»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2026 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Churchill Falls: «La rondelle est dans le filet, mais le but est en révision»
«Madame Fréchette a mis la rondelle dans le filet avec l’entente sur Churchill Falls… mais le but est en révision!» -Mathieu Boivin / Darren Calabrese / La Presse canadienne

Au lendemain de l'annonce d'une entente-cadre de 70 milliards de dollars entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador pour le développement potentiel de Churchill Falls, le Parti Québécois tente de faire ombrage à ce gain du gouvernement.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon devrait tenir une annonce sur le référendum, reportant l'échéance à l'hiver 2029 pour éviter l'effet d'entraînement erratique de Donald Trump.

La première ministre Christine Fréchette, de son côté, réagit avec une certaine nervosité aux critiques anticipées de l'opposition.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin aborder le tout, mardi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

L'accord demeure préliminaire et devra traverser d'importants obstacles, particulièrement sur le territoire québécois où les nations Innues affirment ne pas avoir été consultées.

«Madame Fréchette a mis la rondelle dans le filet avec l’entente sur Churchill Falls… mais le but est en révision!»

Mathieu Boivin

Autres sujets abordé

  • Rapport préélectoral: la Vérificatrice générale confirme un déficit structurel et un manque à gagner de cinq milliards de dollars à combler;
  • Sécurité de Justin Trudeau: les déplacements de l'ex-premier ministre avec sa conjointe entraînent de nombreux coûts de protection pour la GRC.

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