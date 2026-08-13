 Aller au contenu
États-Unis, Churchill Falls, élection partielle...

Le retour de vacances mouvementé qui attend Mark Carney

par 98.5

0:00
7:14

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 août 2026 17:43

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Catherine Lévesque
Catherine Lévesque
Le retour de vacances mouvementé qui attend Mark Carney
Catherine Lévesque / Cogeco Média

Le premier ministre du Canada Mark Carney reviendra de vacances, lundi, et il fera face à une semaine ardue.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque à ce sujet, jeudi, au micro de Catherine Brisson.

Les sujets discutés:

  • Négociations Canada-États-Unis: les rencontres vont vraisemblablement durer jusqu'à la dernière minute, avant le 19 août;
  • Une annonce officielle attendue pour Churchills Falls la semaine prochaine;
  • L'élection partielle fédérale dans Chicoutimi-Le Fjord va être fort disputée.

Vous aimerez aussi

Est-ce que le Canada est en train de sacrifier le secteur automobile?
Le Québec maintenant
Est-ce que le Canada est en train de sacrifier le secteur automobile?
0:00
7:38
Devant Trump: «La dernière affaire à faire, c'est des concessions»
Le midi
Devant Trump: «La dernière affaire à faire, c'est des concessions»
0:00
12:12
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Mairesse et mère: «Toutes ces rôles m'habitent» -Catherine Fournier
Rattrapage
Nos politiciens en vacances
Mairesse et mère: «Toutes ces rôles m'habitent» -Catherine Fournier
Comment contrer les fausses bandes-annonces de GT6
Rattrapage
Chronique techno
Comment contrer les fausses bandes-annonces de GT6
Fredz bientôt de retour en studio
Rattrapage
En spectacle au Québec et à Paris
Fredz bientôt de retour en studio
Tarifs américains: Christine Fréchette réunit les acteurs économiques
Rattrapage
Table ronde
Tarifs américains: Christine Fréchette réunit les acteurs économiques
Une finale 100% américaine chez les hommes à l'Omnium Banque Nationale
Rattrapage
Tennis
Une finale 100% américaine chez les hommes à l'Omnium Banque Nationale
Nathalie et Luc prêts à replonger dans l'actualité lundi prochain
Rattrapage
Campagne électorale, stade IGA, etc.
Nathalie et Luc prêts à replonger dans l'actualité lundi prochain
«Ça permet de raconter ce qui s'est passé et d'apprendre plein de choses»
Rattrapage
Le film La bataille de Gaulle arrive au Québec
«Ça permet de raconter ce qui s'est passé et d'apprendre plein de choses»
Le maire de New York en guerre contre le géant Amazon
Rattrapage
Projet de loi sur la sous-traitance
Le maire de New York en guerre contre le géant Amazon
«Je demande à ce que le gouvernement puisse être imputable» -Audrey Bouchard
Rattrapage
Sept semaines pour obtenir ses résultats
«Je demande à ce que le gouvernement puisse être imputable» -Audrey Bouchard
Les Roses de Montréal congédient leur entraîneur-chef
Rattrapage
Soccer professionnel
Les Roses de Montréal congédient leur entraîneur-chef
Trois détenus gravement blessés à la prison de Donnacona
Rattrapage
Centre de détention
Trois détenus gravement blessés à la prison de Donnacona
«C'est une réflexion sur les genres et la place de la femme dans la société»
Rattrapage
Spectacle de cirque Entre chiens et louves
«C'est une réflexion sur les genres et la place de la femme dans la société»
Caisse de dépôt et placement du Québec: des rendements en deçà des attentes
Rattrapage
Placements privés en baisse
Caisse de dépôt et placement du Québec: des rendements en deçà des attentes
Championnat du monde de vélo: des déplacements compliqués à prévoir à Montréal
Rattrapage
Du 20 au 27 septembre prochain
Championnat du monde de vélo: des déplacements compliqués à prévoir à Montréal