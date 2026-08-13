États-Unis, Churchill Falls, élection partielle...

Le premier ministre du Canada Mark Carney reviendra de vacances, lundi, et il fera face à une semaine ardue.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque à ce sujet, jeudi, au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés:
- Négociations Canada-États-Unis: les rencontres vont vraisemblablement durer jusqu'à la dernière minute, avant le 19 août;
- Une annonce officielle attendue pour Churchills Falls la semaine prochaine;
- L'élection partielle fédérale dans Chicoutimi-Le Fjord va être fort disputée.