Un nouveau sondage Léger auprès de 1500 Canadiens révèle que Mark Carney inspire plus de confiance que Pierre Poilievre sur des politiques publiques, telles que l’augmentation des dépenses militaires.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Politiques publiques: Marc Carney demeure plus populaire que Pierre Poilievre auprès de la population;
- Interrogé sur la nomination de Richard Martel au Sénat par Mark Carney, Pierre Poilievre exprime sa déception;
- Mark Carney est en Italie, restant en contact avec son équipe pour les négociations commerciales avec les États-Unis, alors que Dominic LeBlanc retourne à Washington.