Un nouveau sondage Léger auprès de 1500 Canadiens révèle que Mark Carney inspire plus de confiance que Pierre Poilievre sur des politiques publiques, telles que l’augmentation des dépenses militaires.

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

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