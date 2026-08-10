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Politiques publiques

Carney toujours préféré à Poilievre dans la population

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 août 2026 17:55

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Catherine Lévesque
Catherine Lévesque
Carney toujours préféré à Poilievre dans la population
Catherine Lévesque / Cogeco Média

Un nouveau sondage Léger auprès de 1500 Canadiens révèle que Mark Carney inspire plus de confiance que Pierre Poilievre sur des politiques publiques, telles que l’augmentation des dépenses militaires.

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Politiques publiques: Marc Carney demeure plus populaire que Pierre Poilievre auprès de la population;
  • Interrogé sur la nomination de Richard Martel au Sénat par Mark Carney, Pierre Poilievre exprime sa déception;
  • Mark Carney est en Italie, restant en contact avec son équipe pour les négociations commerciales avec les États-Unis, alors que Dominic LeBlanc retourne à Washington.

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