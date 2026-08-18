Crave adapte le concept House of Villains

Crave adapte le concept américain House of Villains en réunissant dix des figures les plus marquantes et controversées de la télé-réalité québécoise.

Issus d'émissions phares comme Loft Story, Occupation Double ou Survivor, ces candidats réputés pour leur sens de la provocation s'affrontent dans une maison de luxe pour décrocher le titre du plus grand vilain et une bourse de 25 000$.

Animée par Maripier Morin, la série promet une cohabitation explosive où alliances, trahisons et mensonges seront à l'honneur.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel aborder le tout, mardi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

Entre coups bas et stratégies nocturnes, chaque participant tente de tirer son épingle du jeu dans cette compétition de douze jours intense.