À l'approche des élections

À la veille du déclenchement imminent de la campagne électorale provinciale, le créateur de Qc125 et chroniqueur politique Philippe J. Fournier dresse le bilan des sondages de l'été.

Bien que le Parti québécois (PQ) amorce la course en tête, sa position demeure précaire dans un paysage politique marqué par la division du vote, où près d'un électeur sur deux hésite encore.

Écoutez Philippe J. Fournier faire le point, lundi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

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