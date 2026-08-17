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À l'approche des élections

Sondages: «On se dirige à la vitesse grand V vers un gouvernement minoritaire»

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Entendu dans

La commission

le 17 août 2026 13:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Sondages: «On se dirige à la vitesse grand V vers un gouvernement minoritaire»
Paul St-Pierre Plamondon / La Presse Canadienne

À la veille du déclenchement imminent de la campagne électorale provinciale, le créateur de Qc125 et chroniqueur politique Philippe J. Fournier dresse le bilan des sondages de l'été.

Bien que le Parti québécois (PQ) amorce la course en tête, sa position demeure précaire dans un paysage politique marqué par la division du vote, où près d'un électeur sur deux hésite encore.

Écoutez Philippe J. Fournier faire le point, lundi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Autre sujet abordé

  • Anecdote sportive sur les propos du joueur de tennis Nakashima préférant Montréal à Toronto.

«On se dirige à la vitesse grand V vers un gouvernement minoritaire»

Luc Ferrandez

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