Accès pour les moins de 16 ans

La tentative de plusieurs pays d'interdire ou de limiter l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans frappe un mur.

Alors que l'Australie a initié ce mouvement, la France voit sa loi être invalidée par son Conseil constitutionnel, qui estime qu'elle porte atteinte à la liberté d'expression des jeunes.

Au Canada, des experts redoutent un scénario similaire. Le professeur Michael Karanicolas prévient d'ailleurs qu'un recours fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés contre la Loi sur la sécurité en ligne est pratiquement inévitable.

Écoutez le chroniqueur médias sociaux Frédéric Labelle aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé