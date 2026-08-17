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Manque à gagner de cinq milliards pour le Québec

Rapport de la Vérificatrice générale: «On prend ça extrêmement au sérieux»

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Entendu dans

La commission

le 17 août 2026 14:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Rapport de la Vérificatrice générale: «On prend ça extrêmement au sérieux»
Eric Girard, ministre des Finances / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Les finances publiques du Québec sont en ordre, malgré le manque à gagner de cinq milliards de dollars à l'horizon 2028-2029 constaté par la Vérificatrice générale (VG), selon le ministre des Finances, Eric Girard.

La VG du Québec, a également constaté dans son rapport préélectoral que le gouvernement québécois devra couper de 20 % minimum les investissements visant à rénover nos infrastructures publiques.

M. Girard assure prendre le rapport au sérieux, tout en rappelant les batailles pour l'efficacité de l'État actuellement menées par le gouvernement caquiste.

Écoutez le ministre des Finances, Eric Girard, commenter le rapport de la vérificatrice générale au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, lundi.

«On a une économie qui est diversifiée, résiliente. Alors, on est capable de revenir à l'équilibre budgétaire et de faire les investissements qui sont nécessaires, notamment dans les services et les infrastructures.»

Eric Girard

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