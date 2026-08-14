L'Américain Ben Shelton a défendu son titre de champion de l'Omnium Banque Nationale, jeudi, en remportant en deux manches de 6-3 et 7-6 face à Brandon Nakashima.

Il obtient ainsi sa septième victoire en carrière et sa quatrième cette saison, se rapprochant de Jannik Sinner pour le plus grand nombre de tournois remportés en 2026.

Il est le premier depuis Novak Djokovic a être couronné champion sans perdre une seule manche.

Écoutez la chroniqueuse sportive Evelyne Audet revenir sur cette victoire, vendredi, au micro de Catherine Brisson.