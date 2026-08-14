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Omnium Banque Nationale

Ben Shelton défend son titre à Montréal

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 août 2026 16:20

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Evelyne Audet
Evelyne Audet
Ben Shelton défend son titre à Montréal
Evelyne Audet / Cogeco Média

L'Américain Ben Shelton a défendu son titre de champion de l'Omnium Banque Nationale, jeudi, en remportant en deux manches de 6-3 et 7-6 face à Brandon Nakashima.

Il obtient ainsi sa septième victoire en carrière et sa quatrième cette saison, se rapprochant de Jannik Sinner pour le plus grand nombre de tournois remportés en 2026.

Il est le premier depuis Novak Djokovic a être couronné champion sans perdre une seule manche.

Écoutez la chroniqueuse sportive Evelyne Audet revenir sur cette victoire, vendredi, au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets abordés

  • La NBA sera diffusé sur Prime Vidéo cet automne;
  • Les Blue Jays mettent fin à leur série de victoires face aux Red Sox.

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