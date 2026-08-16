Les Canadiens qualifiés aux JO en Flag football

L'équipe canadienne masculine de flag football a décroché une qualification historique pour les Jeux olympiques de Los Angeles, en remportant dimanche la médaille de bronze face au Mexique, lors des Championnats du monde en Allemagne.

Invité au micro de Signé l'été, le membre de l'équipe et ancien joueur des Alouettes de Montréal, Marc-Antoine Dequoy, célèbre ce moment fort.

Écoutez le sportif, dimanche, au micro de la chroniqueuse Geneviève Tardif et de l'animateur Jean-François Baril.