Accord entre Québec et Terre-Neuve-et-Labrador

Le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador ont présenté une entente-cadre majeure visant à prolonger leur partenariat énergétique jusqu’en 2077.

Cet accord majeur prévoit un investissement d’au moins 45 milliards de dollars par Hydro-Québec — qui pourrait atteindre 60 à 75 milliards $ — afin de doubler la production électrique et de développer de nouvelles infrastructures hydroélectriques et éoliennes, notamment sur le site de Gull Island.

De son côté, Ottawa ajoutera une contribution financière globale de 10 milliards de dollars, dont 6,5 milliards $ directement attribués au Québec.

Écoutez le journaliste Philippe Rodrigue-Comeau faire le point sur cette annonce majeure, lundi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.