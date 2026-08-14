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Musique

Elvis Symphonique et Martin Fontaine de retour à Montréal

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 août 2026 17:42

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Elvis Symphonique et Martin Fontaine de retour à Montréal
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le «Elvis» québécois Martin Fontaine s'apprête à revisiter les grands classiques du King en mode symphonique au Théâtre Saint-Denis de Montréal.

Pour l’occasion, 50 musiciens seront présents sur scène pour l’accompagner.

Cet hommage qui mêle rock ’n’ roll et musique classique a fait ses preuves au cours des dernières années en séduisant près de deux millions de spectateurs.

Écoutez le musicien, chanteur et metteur en scène Martin Fontaine présenter le spectacle, vendredi, à l’émission de Catherine Brisson.

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