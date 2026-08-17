Une vidéo virale partagée par Xavier Trudeau, le fils de l'ancien premier ministre, enflamme le Web. On y voit Justin Trudeau et la chanteuse Katy Perry danser au son de la musique du jeune artiste, en plein cœur d’une quincaillerie du boulevard Saint-Laurent.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Interrogé sur cet instant immortalisé en magasin, le chroniqueur a souligné la fierté du père de famille malgré les remous que cela engendre sur les réseaux sociaux.