Desjardins procédera à une importante modernisation de son système de gestion des cartes de crédit, à la mi-octobre, un changement qui touchera près de 4 millions d'utilisateurs.

L'institution financière introduira de nouvelles fonctionnalités interactives, telles que la possibilité de contester une transaction directement en ligne ou l'accès instantané à une carte virtuelle en attendant la réception d'une carte physique par la poste.

Écoutez Mathieu Staniulis, premier vice-président Produits et Solutions chez Desjardins, faire le point dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.