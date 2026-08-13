Projet de loi sur la sous-traitance

Le maire de New York, Zohran Mamdani, s'est engagé dans un bras de fer avec le géant Amazon entourant l'emploi de sous-traitants.

Le maire a donné son appui au conseil de ville de New York qui a présenté un projet de loi qui obligereait les entreprises à embaucher leurs livreurs au lieu de recourir à de la sous-traitance.

Écoutez le chroniqueur politique, Guillaume Lavoie, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission Le Québec maintenant.