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Projet de loi sur la sous-traitance

Le maire de New York en guerre contre le géant Amazon

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 août 2026 16:41

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Le maire de New York en guerre contre le géant Amazon
Le maire de New York Zohran Mamdani s'attaque à Amazon / CP - Ryan Murphy

Le maire de New York, Zohran Mamdani, s'est engagé dans un bras de fer avec le géant Amazon entourant l'emploi de sous-traitants. 

Le maire a donné son appui au conseil de ville de New York qui a présenté un projet de loi qui obligereait les entreprises à embaucher leurs livreurs au lieu de recourir à de la sous-traitance.

Écoutez le chroniqueur politique, Guillaume Lavoie, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés:

  • Détresse psychologique et mauvaises conditions de vie à bord du porte-avions USS Abraham Lincoln, déployé en Iran depuis novembre;
  • Élection en Angleterre: le leader d'extrême-droite Nigel Farage affrontera...une poubelle.

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