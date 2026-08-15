Expulsion probable d'Edgar Eduardo Amador Rangel

Si rien ne change, Edgar Eduardo Amador Rangel, arrivé au Canada en 2023, devra quitter sa femme et ses enfants au Canada pour retourner au Mexique, son pays d'origine. Cette situation est le résultat non seulement d'erreurs administratives, mais aussi de fausses déclarations faites dans son dossier.

Bien que le Québec ait délivré un certificat de sélection, le dossier demeure en attente du côté fédéral. Une demande de parrainage est aussi en cours, puisque sa conjointe, Claudia Mejia Portillo, est citoyenne canadienne. L'avocat de M. Amador Rangel, Pierre-Olivier Marcoux, ainsi que sa conjointe réclament la suspension de l'avis de renvoi, au moins le temps d'obtenir la réponse du parrainage, par compassion pour l'unité familiale et le bien-être de leurs enfants, dont un présente un trouble du spectre de l'autisme.

Écoutez l'avocat Pierre-Olivier Marcoux faire le point sur la situation de son client, samedi, à l'émission Signé l'été.