Vidéo virale

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Des robots AI se jettent dans la lave: le coup publicitaire de Figure

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 octobre 2026 17:04

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Des robots AI se jettent dans la lave: le coup publicitaire de Figure
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

La firme robotique américaine Figure a dévoilé une publicité dans laquelle on peut voir des robots humanoïdes, créés par l'entreprise, se jeter dans de l’acier en fusion.

Si cette manœuvre peut paraître extrême, la compagnie affirme que les robots sacrifiés font partie de l'ancienne génération de robots, Figure 2, et que ceux-ci sont maintenant désuets. Ainsi, pour des raisons de sécurité industrielle et de protection de la propriété intellectuelle, la compagnie a profité de son besoin de se départir de ces vieux modèles pour filmer cette mise en scène qui fait déjà sensation sur YouTube.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Philippe Lacroix présenter cette publicité, vendredi, au micro de Gino Chouinard.

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