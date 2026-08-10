Gestion de l'offre et tarifs

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, dénonce la gestion des négociations commerciales avec les États-Unis par le premier ministre Mark Carney.

Selon lui, le gouvernement canadien accumule les concessions — notamment sur la culture, la défense et potentiellement la gestion de l'offre — face aux menaces tarifaires de Donald Trump, sans rien obtenir en retour.

Blanchet déplore également le moment choisi pour l'élection partielle dans Chicoutimi-Le Fjord, estimant que la campagne en plein été et un scrutin le jour de la rentrée scolaire témoignent d'un manque de respect envers les électeurs et les secteurs économiques régionaux.

Écoutez les commentaires du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, au Midi avec Jean-Sébastien Hammal