À l'occasion de sa chronique culturelle, Bénédicte Lebel partage ses meilleures recommandations littéraires québécoises à découvrir cet été.

La chroniqueuse aborde le roman Exploser tout bas de Geneviève Janelle. L'œuvre traite avec authenticité la charge mentale et la réalité parfois étouffante d'une mère de famille qui explore, à travers un monde parallèle, la vie qu'elle aurait pu mener sans enfants.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborde le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Dans un registre beaucoup plus sombre, elle propose également Promenades Hochelaga, le premier roman de Rémi Bourget. Cette oeuvre plonge le lecteur dans le quotidien de quatre personnages en quête d'émancipation dans le quartier Hochelaga.

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