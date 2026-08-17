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Canada - États-Unis

Négociations douanières et litiges majeurs: le sprint final à Washington

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 août 2026 06:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Négociations douanières et litiges majeurs: le sprint final à Washington
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé aborde les négociations intenses entre le Canada et les États-Unis à 48 heures de l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump.

Alors que le ministre Dominic LeBlanc est à Washington pour tenter de conclure une entente de dernière minute, des secteurs stratégiques comme le bois d'œuvre, l'automobile et la gestion de l'offre demeurent au cœur des tensions.

«Dans 48 h, il y a des taux des nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump qui doivent entrer en vigueur. On le sait. C'est une façon de forcer la main des Canadiens.»

Patrick Lagacé

Au niveau provincial, la gestion des infrastructures délabrées à Montréal suscite de vive inquiétudes à la suite d'une enquête révélant des risques d'effondrement et des conditions d'habitation précaires dans plusieurs immeubles.

Par ailleurs, des hausses de tarifs dans le transport collectif et des cas de faillites d'entreprises de rénovation laissant des clients lésés figurent aussi parmi les dossiers chauds de la journée.

Sur la scène internationale, la situation environnementale en Europe s'aggrave avec des incendies ravageurs en France, tandis que les tensions politiques et militaires demeurent vives au Moyen-Orient.

Autres sujets traités:

  • Entente imminente sur Churchill Falls entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador;
  • Enquête de La Presse sur les bâtiments insalubres et dangereux à Montréal;
  • Proposition du Parti Québécois d'un tarif unique de 95 $ par mois pour le transport en commun;
  • Vague de faillites chez les entrepreneurs généraux en rénovation résidentielle;
  • Arrivée contestée du géant du commerce en ligne Shein dans le centre-ville de Montréal;
  • Incendies de forêt majeurs en France et évacuation de plus de 220 000 personnes;
  • Menaces et récompenses offertes par le régime iranien ciblant les militaires américains;
  • Rencontre diplomatique entre Jared Kushner et Benjamin Netanyahu concernant la situation à Gaza.

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