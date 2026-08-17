Canada - États-Unis

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé aborde les négociations intenses entre le Canada et les États-Unis à 48 heures de l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump.

Alors que le ministre Dominic LeBlanc est à Washington pour tenter de conclure une entente de dernière minute, des secteurs stratégiques comme le bois d'œuvre, l'automobile et la gestion de l'offre demeurent au cœur des tensions.